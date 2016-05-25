Геращенко: Росія намагалася прив'язати звільнення Савченко до питання послаблення санкцій
Російська Федерація неофіційно намагалася прив'язати питання звільнення української льотчиці, народного депутата Надії Савченко до питання послаблення санкцій.
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в ефірі телеканалу 112 Україна.
"Російська Федерація намагалася прив’язати питання звільнення Надії, неофіційно, до питання послаблення санкцій і таке інше. Росія весь час говорила про те, що процес над Савченко не має жодного відношення до мінських угод, що її звільнення не є пунктом мінських угод", - зазначила вона.
У подальшому, за словами Геращенко, Україна наполягатиме на звільненні інших політв'язнів, котрі перебувають на території Російської Федерації. "Україна і весь світ наполягали, що треба звільнити всіх заручників. І ми будемо добиватися звільнення всіх інших політв’язнів. У Росії їх тепер 11. Ми сподіваємося на хороші новини до кінця цього місяця, що особливо стосується Солошенка й Афанасьєва. Будемо працювати і щодо інших", - сказала вона.
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При цьому Геращенко підкреслила, що працювати над питанням звільнення інших політв'язнів висловила бажання і Надія Савченко. "Надія половину шляху в літаку знаходилась в кабіні пілота, і вона отримувала задоволення, що знаходиться у своєму середовищі. Ми говорили з нею про інших заручників, вона цікавилася, скільки ще залишилося заручників у РФ і на окупованих територіях. Вона хоче долучитися до їхнього звільнення. Її голос буде дуже вагомий для світу", - резюмувала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.
Савченко повернулася до Києва літаком президента України.