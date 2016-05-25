Геращенко: Росія намагалася прив'язати звільнення Савченко до питання послаблення санкцій

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Російська Федерація намагалася прив’язати питання звільнення Надії, неофіційно, до питання послаблення санкцій і таке інше. Росія весь час говорила про те, що процес над Савченко не має жодного відношення до мінських угод, що її звільнення не є пунктом мінських угод", - зазначила вона.

У подальшому, за словами Геращенко, Україна наполягатиме на звільненні інших політв'язнів, котрі перебувають на території Російської Федерації. "Україна і весь світ наполягали, що треба звільнити всіх заручників. І ми будемо добиватися звільнення всіх інших політв’язнів. У Росії їх тепер 11. Ми сподіваємося на хороші новини до кінця цього місяця, що особливо стосується Солошенка й Афанасьєва. Будемо працювати і щодо інших", - сказала вона.

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При цьому Геращенко підкреслила, що працювати над питанням звільнення інших політв'язнів висловила бажання і Надія Савченко. "Надія половину шляху в літаку знаходилась в кабіні пілота, і вона отримувала задоволення, що знаходиться у своєму середовищі. Ми говорили з нею про інших заручників, вона цікавилася, скільки ще залишилося заручників у РФ і на окупованих територіях. Вона хоче долучитися до їхнього звільнення. Її голос буде дуже вагомий для світу", - резюмувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.