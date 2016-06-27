Рева: В Україні накопичувальну пенсійну систему вбив прем’єр-міністр Янукович

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

"Давайте по простому - коли можна накопичувати? Коли є надлишок. Сьогодні дефіцит Пенсійного фонду 145 млрд грн, ми не можемо звідти щось забрати для накопичення. Значить, потрібно брати з людей. Яка розкладка щодо працюючих, я вам вже сказав: їх 16 млн, 10 млн платять ЄСВ, з цих десяти 4 млн отримують мінімальну зарплатню. Що ми й у кого заберемо? Знову ж у тих 6 млн, які чесно платять і заганяємо їх до тих, хто й так ховається. За таких стартових умов вводити накопичувальну систему недоцільно", - наголосив Рева.

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На його думку, потрібно спочатку створити умови для накопичувальної системи.

"Хай заробітна плата підніметься хоча б у два-три рази. Від того мінімуму, який у нас сьогодні є, це невелика сума. Тоді ми з людьми будемо говорити, коли вони матимуть якісь гроші на руках", - заявив Рева у розмові.

"Я не проти накопичувальної системи, я ж сам працював начальником управління з 2000 по 2005 рік, коли якраз пенсійна реформа починалася. Вона так і не була завершена, і тоді якраз впроваджувалися нові принципи пенсійного забезпечення, трирівнева система пропагувалася. Ви знаєте хто вбив тоді накопичувальну систему? Прем’єр – міністр Янукович, у 2004-му році, коли заявив, що всі будуть отримувати пенсію не нижче прожиткового мінімуму. В цей момент пенсійна система і пенсійна реформа загинули. Коли ввели в 2000-му році персоніфіковані внески, і кожен знав, що його пенсія залежить тільки від того, скільки він накопичить, доходи Пенсійного фонду росли просто фантастично. У 2004-му році поставили крапку, тому що Януковичу треба було обратись в президенти і він заявив: «Не хвилюйтесь, додамо». Додали...", - наголосив Рева.