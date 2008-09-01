Пожежа у поїзді Ковель-Сімферополь: є постраждалі

На Рівненщині під час пожежі у купе потягу “Ковель – Сімферополь” двоє людей отримали опіки

Київ. 1 вересня. УНІАН. 31 серпня на під’їзді до залізничної станції Рівне, під час руху пасажирського потягу №88 „Ковель – Сімферополь” у купейному вагоні №11 виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, персонал потягу ліквідував пожежу підручними засобами. Під час пожежі постраждали 2 людей, які госпіталізовані до опікового центру обласної клінічної лікарні. Вогнем пошкоджені внутрішнє оздоблення одного купе та білизна. Затримки руху потягу не було. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків установлюються. Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.