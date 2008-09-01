Розпочалося українсько-американське навчання "Репід Трайдент"

1 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що розташований на Яворівському загальновійськовому полігоні на Львівщині, відбулося урочисте відкриття двостороннього українсько-американського командно-штабного навчання із запрошенням інших країн та залученням військ “Репід Трайдент – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, за словами співорганізатора навчання з української сторони заступника командира 8-го армійського корпусу генерал-майора В’ячеслава НАЗАРКІНА, мета цього навчання полягає у підготовці національних штабів та підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил в операціях з підтримання миру, а також проведенні самооцінки першого рівня підрозділів Сухопутних військ ЗС України, які заявлено до Спільного фонду оперативних сил та можливостей.

У навчанні візьмуть участь представники збройних сил 18 країн світу, зокрема, Австрії, Азейбарджану, Албанії, Вірменії, Бельгії, Білорусі, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Литви, Македонії, Молдови, Норвегії, Румунії, Швеції. Загалом у “Репід Трайдент – 2008” візьме участь понад 930 військових.

Найбільш численним у цих маневрах є український контингент, до складу якого входять майже 300 військовослужбовців. Це особовий склад 95-ї окремої аеромобільної бригади, 72-ї окремої механізованої бригади, 26-ї артилерійської бригади, інженерного полку, окремої радіотехнічної бригади, тощо.

Навчання проходитиме у три етапи. На першому етапі відпрацьовуватимуться питання управління підрозділами в ході підготовки до виконання миротворчих завдань та зайняття підрозділами зони відповідальності. На другому етапі учасники навчання виконуватимуть миротворчі завдання в зоні відповідальності багатонаціонального миротворчого батальйону. Третій, завершальний етап, стане випробувальним для його учасників в управлінні підрозділами у складній обстановці та вмінні екстрено виводити підрозділи багатонаціонального миротворчого батальйону із зони відповідальності.

Деякі елементи навчання “Репід Трайдент-2008” військовослужбовці відпрацюють на комп’ютерах. Однак незважаючи на те, що навчання проходитиме без проведення стрільб та використання вибухових речовин, ним передбачена польова фаза.

Як зауважив під час урочистого мітингу співорганізатор навчання з американської сторони бригадний генерал Скот ДЖОНСОН, це навчання є ще одним вагомим кроком до налагодження дружніх стосунків і, безумовно, нагода всім учасникам навчання обмінятися досвідом.

Спільне українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2008” триватиме до 13 вересня.