Кримські татари вважають "прохання до Росії" провокацією

Кримськотатарські суспільні та політичні організації не заперечують факти етнічної та релігійної дискримінації офіційною владою України, однак вважають провокацією прохання до Російської Федерації захистити кримських татар і малочисельні етноси Криму "від геноциду".

Організації кримських татар таким чином відреагували на недавнє звернення організації «Міллі Фірка» до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, голови уряду РФ Володимира ПУТІНА та Президента Республіки Татарстан Мінтеміра ШАЙМІЄВА з проханням «від імені Російської Федерації захистити корінний та інші малочисельні етноси Криму від безперервного геноциду націоналістично налаштованої офіційної влади України».

«Ми не заперечуємо факти етнічної та релігійної дискримінації офіційною владою України та безпосередньо Автономної Республіки Крим, - сказано в заяві кримськотатарських організацій, текст якої передав агентству УНІАН Меджліс кримських татар. - Проте таке звернення до керівників держави, яка зіграла в історії кримськотатарського народу однозначно негативну роль, викликає природний протест. Ми, представники кримськотатарських громадських і політичних організацій, різко засуджуємо такі дії організації «Міллі Фірка».

«Саме російська держава 1783 року ліквідувала кримськотатарську державу, вчинила акт геноциду щодо до кримських татар 1944 року, утримувала їх у спецпоселеннях, очорнила кримських татар в очах своїх громадян і громадян підлеглих територій, а також перешкоджала поверненню кримських татар на свою історичну Батьківщину. Саме проросійськи налаштовані політичні сили в Криму, отримуючи всіляку, зокрема й фінансову підтримку з Москви, регулярно виступають з антикримськотатарськими заявами і активно протидіють відновленню прав корінного народу півострова», - заявили кримськотатарські громадські та політичні організації.

Автори заяви зазначають, що метою організації «Міллі Фірка» є не надія на конкретні ініціативи РФ «для припинення геноциду малих народів в Україні», а створення мотиву, який дозволяє «захиснику малих народів» втрутитися у внутрішні справи України».

«Вважаємо це звернення провокацією, оскільки методи російської держави для вирішення міжнаціональних проблем добре відомі своєю жорсткістю, викликають серйозні побоювання за безпеку та життя кримських татар», - підсумовують автори заяви.

Цю заяву, за даними Меджлісу, підписали Добродійна організація фонд «Темель», Міжнародна громадська організація «Бізім К`ирим», Кримськотатарський фонд культури, Ліга кримськотатарських юристів «Ініціум», Ліга кримських репатріантів «Іраде», суспільна організація «Авдет», Кримська громадська організація «Койдешлер», Суспільна організація «Кримськотатарська ініціатива», громалська організація «Таянч», Товариство дослідників історії та культури кримських татар, Асоціація кримськотатарських працівників освіти «Мааріфчі», інформаційно-видавничий центр «Боразан», Кримськотатарська національна партія «Адалет», Кримська республіканська організація «Кримськотатарський молодіжний центр» та ін.