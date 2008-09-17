Путін пообіцяв впоратися з світовою фінансовою кризою

Росія зможе подолати світову фінансову кризу, оскільки впродовж останніх років у ній були створені спеціальні подушки безпеки. Таку думку висловив прем`єр-міністр Володимир Путін. Його слова передає РІА “Новости”.

Путін також додав, що Мінфін і Центробанк вже обговорюють спільні дії у зв`язку з кризою на ринку. Тільки 16 вересня фондовий індекс РТС впав більш ніж на 11 відсотків, а ММВБ - майже на 18 відсотків.

Що мав на увазі Володимир Путін під подушками безпеки? Ймовірно, накопичені за останній час золотовалютні резерви, а також два держфонди: Фонд національного добробуту і Резервний фонд. До них ідуть гроші, одержані від високих цін на нафту на світових ринках.

Президент Росії Дмитро Медведєв, нагадує Лента.ру, останнім часом кілька разів заявляв, що в світовій фінансовій кризі винні США. Крім того, він зазначав, що у російського фондового ринку добрі перспективи для зростання, а економіка може впоратися з наслідками кризи.