Тимошенко: ми переходимо на ще одну стадію детінізації економіки

Перехід на систему електронної митниці дозволить істотно збільшити в 2009 році доходи бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Ми переходимо на ще одну стадію детінізації в тих економічних процесах, і я переконана в тому, що це допоможе в 2009 році істотно збільшити доходи, ніж ми сьогодні плануємо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні на засіданні уряду буде розглянуто проект Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця».

«Це дозволить нам аналізувати в поглибленому режимі всі товаропотоки, абсолютно всі тіньові схеми. Ми аналізуватимемо цінову політику при експорті-імпорті, як товар, який перетинає кордони України, розподіляється по країні, за якими цінами реалізується й за якими цінами він був розмитнений», - уточнила прем`єр-міністр.