Медведєв: США тільки "розумують"

Президент Росії Дмитро Медведєв запропонував США "не розумувати", а домовитися з РФ про ліквідацію наслідків кризи на американському фондовому ринку. Таку заяву глава держави зробив на зустрічі з представниками громадських організацій в Кремлі, передає радіостанція "Маяк".

За словами Д.Медведєва, "після депресії в США, у всіх економіках, які побудовані за законами ринку, виникли проблеми". "Ось чим треба займатися основним економічним гравцям", - сказав президент. При цьому він зазначив: "Під час саміту G8 в Японії ми обговорювали це питання, але, на жаль, у наших партнерів не вистачило бажання розглядати ці питання як ключові". "Якби ми тоді змогли домовитися про якісь правила гри, наслідки кризи на американському ринку були б істотно слабкіші", - наголосив глава російської держави.

Д.Медведєв зазначив, що США мають намір надавати Росії підтримку в розвитку суспільства, проте якщо в російсько-американських відносинах "все піде так, як відбувається нині, дійде до того, що США підбиратимуть для Росії президентів".