Посадовця ГУ ДФС у Харківській області затримали під час одержання 500 тисяч гривень хабара

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожУ Києві судитимуть двох колишніх прокурорів, які одержали 150 тисяч доларів хабара

"Слідством встановлено, що вказаний державний службовець вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 500 тис. грн від керівника одного з суб’єктів господарювання за створення безперешкодних умов здійснення господарської діяльності цим суб’єктом та невиключення підприємства з Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави", - йдеться у повідомленні.

На даний час, за даними ГПУ, проводяться невідкладні процесуальні та слідчі дії, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Досудове розслідування триває.