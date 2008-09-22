Луценко хоче погоджувати призначення всіх чиновників середньої руки

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає за доцільне повернутися до узгодження з правоохоронцями кандидатур, які претендують на керівні посади середньої ланки, оскільки це сприятиме мінімізації призначень на ці посади хабарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Полтаві на розширеному засіданні колегії МВС за участі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Треба повернутися до принципу узгодження кандидатури керівника середньої владної ланки з МВС, СБУ, іншими контролюючими органами», - сказав міністр.

Пояснюючи необхідність такого кроку, Ю.ЛУЦЕНКО навів приклад, що в Луганській області один із чиновників райдержадміністрації взяв хабар наступного дня після призначення на посаду.