Луценко стверджує, що наловив злочинців на 7 дивізій Червоної армії

Цього року правоохоронці знешкодили понад 68 тис. небезпечних злочинців і припинили діяльність майже 300 організованих злочинних угруповань.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні у Полтаві на розширеному засіданні колегії МВС.

Він детально проаналізував стан криміногенної ситуації в державі та результати роботи працівників органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю.

“Реальні наші досягнення характеризують абсолютні цифри знешкоджених у цьому році найбільш небезпечних злочинців – 68724, зокрема 5938 умисних убивць і осіб, винних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, 2722 розбійників, 10717 грабіжників, 41329 крадіїв, 5172 шахраїв. За своїми масштабами це дорівнює чисельності маже семи стрілецьких дивізій Червоної армії за штатами часів Великої Вітчизняної війни”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Загалом за результатами розгляду заяв, що надійшли до органів внутрішніх справ, порушено понад 229 тисяч кримінальних справ. Розкрито більш як 180 тисяч злочинних зазіхань, кожен третій розкритий злочин – тяжкий та особливо тяжкий. Розслідувано майже 20 тисяч злочинів, скоєних у минулі роки.

За словами міністра, одним з найбільш важливих чинників забезпечення належної безпеки громадян є ефективна протидія озброєній злочинності. Внаслідок проведення оперативно-профілактичних відпрацювань регіонів та інших заходів щодо протидії нелегальному обігу вогнепальної зброї та вибухівки задокументовано майже 9 тисяч фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. З незаконного обігу вилучено 2,1 тисяч одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 886 – нарізної, 53 саморобних вибухових пристрої, 165 гранат та 95,3 тисяч набоїв.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що цього року припинено діяльність майже 300 організованих груп і злочинних організацій, у тому числі 108 − економічної спрямованості, учасниками яких учинено 2,9 тисяч злочинів.

Ю.ЛУЦЕНКО відмітив суттєве зростання якісних показників протидії кримінальній корупції. Так, по 80 таких кримінальних справах сума задокументованих хабарів перевищила 50 тис. грн. Середня сума хабара досягла майже 60 тис. грн., а загальна сума отриманих посадовцями хабарів становить майже 77 млн. грн.

Характерним є те, що нам удалося суттєво збільшити кількість виявлених фактів корупції, вчинених високопосадовцями. З 2004 по 2007 рік їх кількість зросла у вісім разів (зі 114 до 939).

Також Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що впродовж 8 місяців проведено п’ять оперативно-профілактичних відпрацювань, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією, а також спільно з іншими центральними органами виконавчої влади загальнодержавну операцію під умовною назвою “Мігрант”. У ході цих та інших заходів органами внутрішніх справ виявлено 10,8 тисяч нелегальних мігрантів, з яких 10,2 тисяч видворено за межі держави, у тому числі 1,5 тисяч – у примусовому порядку. Звичайно, це лише частка із хвилі нелегальної міграції, що прямує до країн Європейського Союзу.

Підсумовуючи сказане, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що міліції вдалося досягти позитивних напрацювань практично на всіх пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності.