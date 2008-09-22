Затримано члена банди, який грабував пенсіонерів

На Житомирщині затримано одного з учасників злочинного угруповання, яке грабувало пенсіонерів.

Про це в коментарі УНІАН повідомив в. о. начальника Управління МВС України в Житомирській області Сергій ТАЛЬКО.

За його словами, "на початку вересня цього року до Попільнянського райвідділу міліції із заявою звернувся 53-річний мешканець села Парипси, який повідомив, що до нього увечері у будинок проникли двоє невідомих в масках і силою відібрали більш як 11 тисяч гривень та мобільний телефон".

Під час оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку області за підозрою у скоєнні цього та ряду подібних злочинів затримали раніше судимого мешканця Київщини та вилучили у нього викрадений в Парипсах мобільник.

"Зараз міліція вживає заходи для затримання іншого співучасника злочину", - сказав С.ТАЛЬКО.