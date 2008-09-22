Ціна на нафту злетіла на 25 доларів за кілька годин

Ціна на нафту підвищилася впродовж торгів на Нью-йоркській товарній біржі на 25 доларів, встановивши абсолютний рекорд зростання протягом одного торгового дня. За підсумками регулярної сесії жовтневі ф`ючерси на нафту марки WTI подорожчали до 120,92 долара за баррель (+16,37 долара).

Незадовго до закінчення сесії нафтові котирування впритул наблизилися до позначки 130 доларів за баррель.

Як зазначає агентство Bloomberg, причиною рекордного зльоту цін на нафту стало падіння долара до євро, яке склало більше двох відсотків. Євро підскочив до 1,4769 долара проти 1,4466 на день раніше.

Слід зазначити, що листопадові ф`ючерси підвищилися в ціні значно скромніше - до 109,37 долара за баррель.

Лента.ру