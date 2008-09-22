Луценко: недостатньо накладено арештів на майно

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО гостро розкритикував діяльність Закарпатського обласного управління Міністерства внутрішніх справ і не виключив можливу зміну його керівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Полтаві в інтерв’ю журналістам по завершенню розширеної колегії МВС України за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на колегії було заслухано начальників Волинського, Закарпатського, Чернігівського, Кіровоградського облуправлінь внутрішніх справ, було з’ясовано недоліки діяльності цих управлінь – «в першу чергу, катастрофічні результати, незадовільні результати діяльності Закарпатського управління».

«У зв’язку з тим, що начальник управління (Віктор ЧЕПАК – УНІАН) перебуває на лікарняному за кордоном, а перший заступник не зміг відповісти на запитання ні заступників (міністра), ні начальників підрозділів по широкому спектру питань діяльності – від негативних результатів карного розшуку, відсутності результатів протидії хабарництву та нелегальній міграції. Відтак, ми прийняли рішення про необхідність посилення роботи в Закарпатті шляхом реорганізації управління МВС в головне управління, що потягне за собою реорганізацію, збільшення штатного розкладу і посилення кадрового складу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Думаю, що начальник обласного управління не справляється з займаною посадою, свідчення тому – негативна діяльність по всьому спектру завдань. Саме тому ми реорганізуємо і будемо збільшувати штатну чисельність і міняти керівний склад, вочевидь, і начальника облуправління», - додав він.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на колегії також розглядалися питання щодо ситуації по боротьбі з наркозлочинністю.

«Побачили непогані результати по фактичному двократному збільшенню зафіксованих збутів наркотиків, але недостатньо накладено арештів на майно, здобуте в результаті злочинної наркодіяльності. Це те, чим має займатися міліція. Сума вилученого наркозілля і сума заарештованого майна, нажитого під час наркодіяльності, - міліція ще не навчилась цього робити», - зауважив міністр.