Український фондовий ринок - це купа інституцій, що прагнуть надприбутків

Фондовий ринок України сьогодні - це нагромадження не завжди взаємопов`язаних у своїй діяльності інституцій, які характеризуються спробами одержати надприбутки, використовуючи прогалини в законодавстві. Так прокоментував поточну ситуацію на ринку міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, повідомляє сайт міністерства.

Він повідомив, що станом на 1 липня 2008 року Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку видано 1833 ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а з урахуванням поєднання певних видів професійної діяльності, кількість учасників становила 1561.

Про хаотичність розвитку ситуації на фондовому ринку, на думку Б.ДАНИЛИШИНА, свідчать і показники індексу ПФТС, який з початку року впав у 3,3 раза і становить станом на 18 вересня 2008 року лише 347,1 пункта.

За словами міністра, фондовий ринок України на сьогодні перебуває на перехідному етапі свого розвитку, який характеризується, з одного боку, залежністю ситуації на світових ринках (про що свідчить падіння фондових індексів) і формуванням його чіткої інфраструктури; з іншого боку, продовженням зростання обсягів операцій з цінними паперами, в першу чергу, обсягів емісії цінних паперів.

Як відзначив Б.ДАНИЛИШИН, учасники українського фондового ринку у своїй діяльності реагують не на фактичні дані про розвиток економіки. Так, за словами міністра, оптимістичні прогнози щодо розвитку економіки, які були закладені під час підготовки Державного бюджету України на 2009 рік (зростання ВВП - 6%, інфляція - 9,5%), підтримка Радою Національного банку запропонованих Кабінетом Міністрів параметрів інфляції, зростання ВВП за січень-серпень на 7,1%, повинні були б стати чинниками зростання активності на ПФТС. «Проте цього не сталося», - сказав Б.ДАНИЛИШИН. У зв`язку з цим міністр економіки відзначає, що, на думку експертів, торік багато учасників ринку сподіваючись на надприбутки взяли на себе дуже високі зобов`язання і зараз намагаються закрити власні позиції з мінімальними збитками.

«Це свідчить про те, що зараз на фондовому ринку України залишаться лише великі гравці, не орієнтовані на отримання швидких прибутків», - відзначив Б.ДАНИЛИШИН.