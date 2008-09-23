У Луганську боржників вже почали відрізати від... каналізації

«Луганськвода» почала відключати квартири боржників від систем водопостачання та водовідведення за допомогою приладів "Спрут" та "Зигзаг", розроблених у Полтаві.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар підприємства Володимир ЧЕРНИШ.

За його словами, за допомогою цих апаратів будуть поквартирно відключати тих, хто не бажає платити за воду і водовідведення. Два прилади працюватимуть у Луганську, а ще два – по області, перш за все у містах Свердловськ, Стаханов, Красний Луч, Брянка, Первомайськ, сказав В.ЧЕРНИШ. Впродовж одного дня, 22 вересня, у Луганську було перекрито каналізацію у 50-ти квартирах, у Стаханові – в 6 квартирах. Відключають тих, у кого заборгованість становить понад 500 грн. Загалом борг споживачів перед "Луганськводою" – 56 млн. грн., сказав прес-секретар підприємства.

Зняття блокади, після 100% погашення боргу, - платна послуга, майже 300 грн., додав В.ЧЕРНИШ.