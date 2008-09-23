Семенюк каже, що продавати Укртелеком зараз - безглуздо

Продаж ВАТ «Укртелеком» на тлі кризи на фондовому ринку є безглуздим.

Про це заявила голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сьогодні під час web-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

За її словами, сьогодні компанія працює стабільно, продавати таку компанію в контексті подій на фондовому ринку безглуздо. «Компанією потрібно ефективно управляти», - сказала голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 16 травня передав собі від Фонду держмайна України повноваження з управління державними корпоративними правами Одеського припортового заводу, «Турбоатому», ВАТ «Укртелеком» і ряду інших підприємств.

20 травня Президент тимчасово припинив дію вищезазначеного розпорядження уряду.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (більше 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (більше 16 тис. абонентів).

Дохід компанії в 2007 році становив більш як 8 млрд. грн., чистий прибуток - 267 млн. грн., що порівняно з 2006 роком менше на 40%, а з 2005 роком - у 2 рази.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ВАТ «Укртелеком» на 2008 рік, яким передбачено, що компанія одержить 7 млрд. 498 млн. 800 тис. грн. доходів, витрати сягатимуть 7 млрд. 490 млн. 100 тис. з прибутком 8,7 млн. грн.