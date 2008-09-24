VIII Міжнародний економічний форум відбудеться у Львові

У Львові 1-3 жовтня пройде VIII Міжнародний економічний форум, організований Львівською облдержадміністрацією, Львівською обласною і Львівською міською радами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Микола КМИТЬ.

Він зазначив: “Ми сподіваємося, що результати нинішнього форуму з погляду інвестицій будуть на порядок вище порівняно з минулими роками. Для порівняння, за роки незалежності до Львівщини було залучено близько 1 млрд. доларів інвестицій, а в найближчі 3-4 роки ми плануємо одержати 4-5 млрд. доларів інвестицій".

Як повідомив голова Львівської ОДА, нинішній форум складатиметься з трьох частин: виступи, присвячені розвитку інфраструктури регіону і залученню інвестицій, розвитку історичної спадщини за допомогою концесійних угод, а також інвестиційні торги, де буде запропоновано низку цікавих об`єктів.

За словами М.КМИТЯ, залучені інвестиції дозволять поліпшити соціальний рівень життя львів`ян, а також збільшити надходження до регіонального і місцевого бюджетів.

Серед гостей нинішнього форуму очікуються Президент України Віктор ЮЩЕНКО, єврокомісар з питань регіонального розвитку Данута ХУБНЕР, міністр регіонального розвитку Польщі Ельжбета БЕНКОВСЬКА. В цілому у форумі візьмуть участь 250 представників міжнародного і українського державного апарату, провідні бізнесмени та інвестори.