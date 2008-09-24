Італієць замовив у київському ресторані «Блінофф»... пожежу

Викрито замовника підпалу столичного ресторану «Блінофф» - громадянина Італії, який за виконання злочину заплатив організаторам 20 тисяч доларів США.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

За підозрою у скоєнні підпалу було затримано трьох осіб, у яких працівники міліції вилучили речові докази та автомобіль, на якому зловмисники пересувались. Під час допиту один із затриманих дав свідчення стосовно ще одного громадянина як організатора підпалу, якого згодом було затримано. У ході розслідування справи організатор вказав на замовника цього злочину, якого також 22 вересня викрили оперативники.

Як з’ясувалося, у серпні цього року він допоміг громадянину Італії придбати приміщення, в якому був розташований зазначений ресторан. З метою «стимулювання» орендарів до виселення із даного приміщення італієць виступив замовником підпалу ресторану.

Організаторів та одного виконавця злочину затримано, другий утримується під охороною в лікарні, а третій внаслідок отриманих під час пожежі тілесних ушкоджень помер. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок пожежі 23 серпня вночі у ресторані “Блінофф” на бульварі Тараса Шевченка в Києві загинуло чотири особи. Ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження у вигляді опіків різного ступеня тяжкості.