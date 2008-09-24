Метро на рекламі за рік заробляє стільки, скільки агентство - за місяць?

Робоча група Київради з розв’язання транспортної кризи в столиці зобов`яже Київську міську державну адміністрацію до 15 грудня підготувати й внести на розгляд депутатів Цільову комплексну програму розвитку пасажирського транспорту Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова сьогодні на засіданні Постійної комісії Київради із питань транспорту, основною темою якої став пошук розв’язання кризової ситуації в транспортній галузі столиці.

Депутати заслухали звіт голови робочої групи Олександра ЗІНЧЕНКА про стан комунальних підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями. Депутати також обговорили проекти рішень із покращення організації дорожнього руху і програми комплексного технічного переоснащення Київського метрополітену. Наголошувалося, що стан столичного метрополітену необхідно покращувати за рахунок додаткових доходів від реклами.

«Підвищити ціни на рекламу – перша вимога робочої групи. І вже до 10 жовтня КМДА повинна буде розробити нові тарифи", - підкреслив О.ЗІНЧЕНКО. За його словами, "наші експерти підрахували, що 12 млн. грн., які метрополітен декларує як річний дохід від продажу рекламних площ, звичайне рекламне агентство заробить на тих же площах за місяць».

До квітня 2009 року також проводитиметься дослідження пасажиропотоку, зазначив він. Одержані дані використають для оптимізації розкладу руху поїздів і наземного транспорту, оскільки вже зараз, за словами О.ЗІНЧЕНКА, робоча група з`ясувала, що середня кількість часу, яку 70% жителів Києва витрачає на проїзд до робочого місця, в півтора раза більше норми. Замість розрахункових 50 хвилин жителі столиці проводять у громадському транспорті як мінімум 1 годину 20 хвилин.