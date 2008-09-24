Азаров вкладників не “кине”

Йдеться про Андрія Азарова, який очолює кредитну спілку “Перше Кредитне товариство”. Останнім часом у ряді ЗМІ з`явилася інформація про те, що одеські правоохоронці «мають питання» до діяльності спілки та її керівника. Зокрема, 5 вересня начальник Одеського ГУМВС України в Одесі Едуард ДОБРИНІН публічно заявив, що «при перевірці одеської кредитної спілки «Перше кредитне товариство», яке очолює Андрій АЗАРОВ, міліція виявила розкрадання понад 5,5 млн. грн. Це гроші вкладників, які передавалися «Першому кредитному товариству» для використання законним чином». Зараз їх, зазначив Е.ДОБРИНІН, «ніхто не може знайти, зокрема міліція».

До Одеси приїхало керівництво Національної Асоціації Кредитних Спілок України. На прес-конференції, пафосно анонсованій як «Об`єктивна інформація про діяльність кредитних спілок України і позиція НАКСУ щодо подій навколо «Першого Кредитного товариства», керівництво асоціації в особі її президента Петра Козинця заявило, що на відміну від міліції, не має питань до Андрія Азаров та його спілки. Зокрема, П.Козинець зазначив, що асоціація на даний час «не має в своєму розпорядженні звернень одеських вкладників щодо невиконання кредитною спілкою своїх зобов`язань».

Натомість, у журналістів запитання залишились і після прес-конференції.

Петро Козинець заявив, що Асоціація не проводитиме перевірку скандального факта «фіктивного підприємництва», виявленого правоохоронцями в діяльності кредитної спілки «Перше Кредитне товариство». Він також додав, що не прибув давати оцінки керівництву КС «Перше кредитне товариство», оскільки є «некомпетентним» у таких перевірках, і громадська організація НАКСУ їх не практикує щодо своїх членів – кредитних спілок.

Але звідки тоді візьметься «об`єктивна інформація»?

Петро Козинець пояснив, що перевірку діяльності цієї КС здійснила фірма «НАКСаудит», яку запросило для ревізії своєї діяльності «Перше Кредитне товариство». Тобто, кредитну спілку перевірила аудиторська фірма, ймовірно, близька, якщо судити з її назви, до самої асоціації. І в цій же асоціації Ревізійну комісію очолює той самий Азаров. Щось подібне до того, що Азаров перевірив сам себе.

А тим часом, у міліції і прокуратури з`являється дедалі більше запитань.

Зокрема, як повідомив УНІАН начальник УМВС України в Одесі Е.ДОБРИНІН, протягом останнього тижня правоохоронці не можуть знайти директора «Ситалторг-21» Віталія УРБАНОВИЧА. Це саме те підприємство, куди пішли згадані 5,5 мільйонів грн.

Перед тим правоохоронці спілкувалися із зниклим директором.

За словах Е.Добриніна, Віталій Урбанович виявився мешканцем Ширяєвського району. Проте, як пояснив він співробітникам міліції, про переказ на адресу фірми зазначеної суми грошей йому нічого не відомо, і він взагалі господарською діяльністю не займається».

Після цього, за словами Е.ДОБРИНІНА, і було порушено кримінальну справу за ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво), в рамках якого розпочато перевірку всіх підприємств і структур, які входять до КС «Перше кредитне товариство». «Ні багатомільйонних коштів вкладників, ні нібито придбаної на ці кошти оргтехніки не виявлено. Треба з`ясувати, хто саме причетний до розкрадання коштів, оскільки керівник фірми «Ситалторг-21», який нібито постачав кредитній спілці техніку на 5,5 млн. грн., стверджує, що «взагалі не займається цією діяльністю”, зазначив начальник міськуправління міліції.

Тож, схоже, після згаданого спілкування з пресою керівництва асоціації ще знадобиться не одна прес-конференція, щоб розібратися в ситуації.