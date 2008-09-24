Суди заарештовують лише 19% затриманих за збут наркотиків

У Запорізькій області суди заарештовують лише 19% затримуваних за збут наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.

За його словами, "на сьогодні в Запорізькій області чомусь ті, хто збувають наркотики судами заарештовуються лише в 19% випадків, хоча в тій самій сусідній, Дніпропетровській області арешту піддається кожний другий затриманий за збут".

За словами начальника Запорізького главку міліції, подібна практика призводить до того, що та сама людина затримується за той самий - торгівлю наркотиками - по кілька разів підряд, знову й знову відпускається або під підписку про невиїзд, або з іншим формулюванням, і, попри всю роботу, виконану міліцією, продовжує скоювати злочини.

"Сьогодні ми не можемо пред`являти претензій суддям. Суди у нас - орган непідконтрольний і, по суті, непідзвітний нікому. Але мною дана команда провести порайонний аналіз застосування судами санкцій щодо даної групи затриманих, з тим, щоб на підставі одержаної інформації поставити питання: чому один суддя з 10 затриманих заарештовує вісьмох, а інший з 10 таких самих затриманих лише двох", - повідомив В.ОЛЬХОВСЬКИЙ, відзначивши, що вважає за доцільне, щоб одержані дані були озвучені в ЗМІ.