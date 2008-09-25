Турчинов схвалює дії Мінпаливенерго і не вбачає корупції

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ схвалює останні дії Міністерства палива та енергетики на ринку електроенергії.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив УНІАН, коментуючи заяву екс-міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА про те, що придбання «Укрінтеренерго» пакета 52% акцій статутного фонду угорської Energy Capital Trade ZRt є спробою покрити корупційну схему експорту української електроенергії.

«У даному випадку Мінпаливенерго не когось впускає на український ринок за рахунок держави, а навпаки, виходить на іноземні ринки, й питання експорту електроенергії нас цікавить», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що за інформацією міністра палива та енергетики, саме для забезпечення експорту і був куплений контрольний пакет угорської компанії Energy Capital Trade ZRt, яка має ліцензію на продаж електроенергії в європейські країни.

«Я думаю, що потрібно підтримати Мінпаливенерго в їхній стратегії просування свого товару на закордонні ринки», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, придбання контрольного пакета акцій буде вигідне Україні в плані здійснення експорту. Що ж до імпорту, заявив О.ТУРЧИНОВ, то в Україні дійсно у зв`язку із зупинкою блоку Хмельницької АЕС, який повинен бути запущений найближчим часом, щоб не було порушено енергетичний баланс, тимчасовий дефіцит електроенергії необхідно компенсувати за рахунок дешевої російської енергії.

«Річ у тому, що, знову ж за інформацією Мінпаливенерго, те підприємство, яке вони купили, змогло купити на зовнішньому ринку електроенергії дешевше, ніж її пропонують Україні РАТ ЄЕС. Питання – чи вигідно купити дешевше, ніж пропонує РАТ ЄЕС? Я думаю, що вигідно», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що доручив міністру палива та енергетики надати уряду всі розрахунки, які доводять, «що це найвигідніша для України пропозиція».

«Це називається «сльози» по «РосУкрЕнерго» і його автору – людині, яка використовувала своє службове становище для його експлуатації. За тією інформацією, яку мені надало Мінпаливенерго, можна сказати, що це «РосУкрЕнерго» навпаки, тому що тут йде інтервенція на зовнішній ринок, а не когось пускають на внутрішній, і причому контрольний пакет купується державним підприємством, а не приватними особами», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомлялося, державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" придбало у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) 52% частку статутного капіталу енерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Угорщина). Крім того, «Укрінтеренерго» з 15 вересня ц.р. почало комерційний імпорт електроенергії з Російської Федерації; обсяги поставок електроенергії, визначені в контракті з контрагентом із російської сторони ВАТ «Інтер РАТ ЄС», становлять 500 МВт.