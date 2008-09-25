Виявлені мільйонні зловживання коштами постраждалих від повені

Контрольно-ревізійне управління виявило в Чернівецькій області значні зловживання коштами, які виділила держава на компенсацію матеріальних збитків постраждалим від катастрофічного паводку, що стався в Західній Україні 23-27 липня цього року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі КРУ в Чернівецькій області, працівники управління, які беруть участь у роботі комісій з визначення розміру збитків, завданих стихійним лихом, по 33 об’єктах у Вижницькому, Заставнівському, Новоселицькому та Сокирянському районах виявили завищення розміру завданих збитків та попередили зайве виділення бюджетних коштів загалом на суму 634 тисячі гривень.

В КРУ в області та ГоловКРУ України працюють "телефони довіри", на які продовжують надходити повідомлення та звернення від постраждалих внаслідок повені громадян. На даний час зареєстровано 64 таких звернення з Буковини, з яких 39 вже опрацьовано.

Повторними обстеженнями, проведеними за такими зверненнями за участю працівників КРУ, 21 постраждалому громадянинові Герцаївського, Кіцманського, Новоселицького районів та м. Чернівців донараховано майже 440 тис. грн. грошової компенсації. При повторних обстеженнях також, виявлено випадки зайвої виплати 8 тисяч гривень грошової компенсації 51 громадянинові Хотинського району та м. Чернівців, домогосподарства та присадибні ділянки яких фактично не було пошкоджено стихією.

Водночас під час спільних перевірок з Управлінням Державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Чернівецькій області встановлено необґрунтоване включення одного об’єкту, який фактично не було підтоплено, до Переліку невідкладних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха на суму 20 млн. грн. та до Переліку об’єктів, включених до Генерального плану проведення невідкладних ремонтно-будівельних робіт на суму 3 млн. грн. Також у трьох випадках громадян було безпідставно віднесено до ІІ категорії постраждалих та нараховано їм майже 138 тис. грн. грошової допомоги, повідомили в КРУ.