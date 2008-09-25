Рейтинг українських вузів, що відповідають потребам економіки

Лише в двох українських вузах підготовка студентів максимально відповідає потребам економіки. Київський національний університет Шевченка та Харківська національна юридична академія Ярослава Мудрого готують фахівців, на яких є найбільший попит серед роботодавців. Такі дані всеукраїнського рейтингу вузів «Компас».

Соціологи опитали до тисячі працедавців і випускників та дослідили 228 українських вузів. Рейтинг визначав, де саме готують найкращих фахівців за спеціальностями економіка та менеджмент, правознавство, інженерно-технічна підготовка, інформаційні технології, а також архітектура і будівництво. За результатами складеного рейтингу, до п`ятірки найсильніших українських вищих навчальних закладів увійшли дев`ять університетів. Перше місце рейтингу посіли Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого у Харкові. Друге місце рейтингу одержали “Києво-Могилянська Академія” і “Київський політехнічний інститут”. Третє місце поділили Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет внутрішніх справ, Національний університет будівництва та архітектури. Ці результати має врахувати Міністерство науки і освіти в подальшому для розробки напрямків підготовки молодих фахівців, вважає представниця інформаційно-аналітичного центру «Бест» Олена Осикіна: «Наша мета була в тому, аби підняти серйозні питання перед експертами, владою: а чи дійсно нам потрібно стільки вищих навчальних закладів? А чи треба всім вища освіта, якщо її можна так легко здобути?» Другий етап рейтингу «Компас» проводитиметься навесні наступного року.

Німецька хвиля