Гривня вийшла за коридор

В середу, 24 вересня, на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару СШАвідкрилися котируваннями 5,0325/5,0475 грн, до закриття цінові рівні досягли 5,0680/5,0750.

НБУ ухвалив рішення на торги не виходити, при цьому офіційний курс на 25 вересняпідвищився до 486,01 грн. за 100 дол. США (на 24 вересня було 485,51).

Таким чином, ціна долара значно перевищила відмітку в 5,044 грн., що є верхньою межею коридору. Нагадаємо, до кінця 2008 року Нацбанк встановив валютний коридор в межах - 4,85 грн/долар, плюс-мінус 4% (від 4,656 до 5,044).

Услід за вчорашнім зростанням долара на міжбанку сьогодні продовжився висхідний тренд і на готівковому валютному ринку. Станом на 9.03в обмінних пунктах українських комерційних банків долар купували за 5,03 грн., а продавали – по 5,15 грн/ Євро по 7,30 грн., і 7,52 грн., відповідно.