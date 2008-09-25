Людина Черновецького погоріла на смішному хабарі

У Києві за матеріалами співробітників Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), стосовно начальника відділу одного з Головних управлінь Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, зазначений посадовець вимагав та отримав 200 доларів хабара від приватного підприємця за сприяння в поверненні йому раніше демонтованого торговельного павільйону. Згідно з рішення районного суду правопорушника вже було засуджено за аналогічний злочин до трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на один рік та без позбавлення його займаної посади.