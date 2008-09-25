У Донецьку візитерам на Євро-2012 пропонуватимуть спартанські умови

Існуючий на сьогодні в Донецькій області дефіцит 5-зіркових готелів до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року можна компенсувати 4-х і 3-зірковими готелями, вважає голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції в Донецьку.

За словами В.ЛОГВИНЕНКА, «ми в області вирішуємо проблему по готелях; єдине - йде дискусія щодо кількості місць в п`ятизірковому готелі».

Губернатор підкреслив, що будь-який інвестор розуміє, що «його готель повинен працювати і після закінчення спортивних заходів», має бути затребуваний. «Ця проблема вже знаходить перше розуміння і у експертів (УЄФА – УНІАН), які працюють з нами, - пояснив В.ЛОГВИНЕНКО. - Розуміння того, що дефіцит можна компенсувати і за рахунок чотирьохзіркових, тризіркових готелів».

«Ми йдемо цим шляхом. Тільки у місті Донецьку є 14 майданчиків з інженерними мережами під будівництво готелів», - додав губернатор.