Пірати захопили українське судно з танками на борту

МЗС України перевіряє інформацію про можливе захоплення піратами судна “Faina”, серед членів екіпажу якого - 17 громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, згідно з інформацією, отриманою у телефонному режимі від чергового капітана-наставника Головного морського координаційно-рятувального центру в м. Одеса, 25 вересня о 17.04 до морського консультаційного центру у м. Піреней (Греція) надійшло повідомлення про захоплення піратами поблизу сомалійського узбережжя судна “Faina” під прапором Белізу (українська компанія-менеджер судна „Tomax Team Inc.”), до складу екіпажу якого входять громадяни України.

За інформацією представника компанії-менеджера судна, 25 вересня о 16.00 на зв’язок з представниками компанії вийшов капітан судна і повідомив, що до судна “Faina” пришвартувалися три катери з озброєними людьми. Після цього зв’язок з капітаном обірвався.

За повідомленням представника компанії-менеджера, екіпаж судна “Faina” складається з 21 особи, з яких 17 – громадяни України (капітан корабля – громадянин України), 3 – громадяни Російської Федерації, 1 – громадянин Латвії.

Інформація про характер вантажу судна уточнюється.

Посольствам України у Великій Британії та Кенії дано доручення перевірити інформацію щодо захоплення судна.

Справа знаходиться на особливому контролі у Департаменті консульської служби МЗС України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у нейтральних водах поблизу Кенії пірати захопили українське судно "Фаїна". За інформацією ЗМІ, судно пливло під прапором Белізу в Кенію й перевозило військову техніку, зокрема близько 30 танків Т-72, запчастини до бронетехніки.