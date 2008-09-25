Україна сформує стратегічний резерв ядерного палива

Кабінет міністрів України пропонує спрямувати 450 млн. грн. в 2009 році на формування стратегічного резерву ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам президент НАЕК “Енергоатом” Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що ця стаття закладена в проекті закону про держбюджет на 2009 рік.

“Думаю, поступово, з наступного року ми почнемо формувати резерв палива”, - сказав він.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за швидке формування галузевого резерву ядерного палива і ядерних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 9 серпня 2007 року №646-р Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Мінпаливенерго про створення впродовж 2008-2010 рр. резерву ядерного палива і ядерних матеріалів в обсягу річної потреби українських АЕС.

Уряд доручив Мінфіну при підготовці проектів бюджету на 2008-2010 рр. згідно з бюджетними запитами Мінпаливенерго передбачати виділення коштів на створення такого резерву за рахунок грошей, що акумулюються в спеціальному фонді бюджету за рахунок цільової надбавки до діючих тарифів на електричну і теплову енергію.

Мінпаливенерго спільно з державним концерном «Укратомпром» і при узгодженні Держатомрегулювання було доручено визначити номенклатуру резерву ядерного палива і ядерних матеріалів, порядок його формування, зберігання, використання і відновлення.

Довідка УНІАН. Щорічна потреба українських АЕС в урані становить 2,4 тис. тонн, тоді як власний видобуток у даний час становить лише 0,8 тис. тонн на рік.

СхідГЗК є єдиним підприємством, яке видобуває уран на території України.

В даний час монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на поставку свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».