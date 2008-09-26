Тимошенко: кредитори «Нафтогазу України» задоволені станом НАК

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що кредитори НАК «Нафтогаз України» задоволені станом, в якому на сьогоднішній день перебуває компанія.

Такий висновок прем`єр-міністр зробила після зустрічі з інвесторами, які є кредиторами «Нафтогазу України».

Як передає кореспондент УНІАН, 25 вересня на прес-конференції вона сказала: «Наскільки я зрозуміла, вони абсолютно задоволені як кредитори НАК «Нафтогазу» звітом українського уряду (про стан компанії - УНІАН)».

Прем`єр зазначила, що сьогодні під час наради інвесторам було доведено інформацію про те, що НАК «Нафтогаз України» виведена зі стану збиткової діяльності, компанія за останній рік не порушила жодного фінансового зобов`язання, закачала в підземні сховища 16,5 млрд. куб. м природного газу і повністю повернула собі внутрішній ринок газу.

«Нафтогаз» виведено з ризику банкрутства і з ризику втрати газотранспортної системи», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що на сьогоднішній день на внутрішньому ринку газу «ми самі собі господарі».

При цьому прем`єр додала, що яка саме компанія поставлятиме газ до України в 2009 році, буде відомо після завершення переговорів з Росією. «Хто поставлятиме (газ до України - УНІАН), це визначатиме переговорний процес (з Росією - УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня на прес-конференції в Кабінеті міністрів Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що предметом газових переговорів між Україною і Росією залишається тема відмови від послуг посередників при поставках природного газу до України. “Одного посередника - “УкрГазЕнерго” - ми вже прибрали, і тепер питання за “РосУкрЕнерго”. Я думаю, що ми також це зробимо на 2009 рік”, - сказала прем`єр-міністр.