В Україну іде потепління

В Україні найближчими днями стане тепліше.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 27 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ .Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні 8-13°; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму 17-20°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

28-29 вересня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у північних, а 28 вересня і в східних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, західний з переходом у південній частині та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів, а 29 вересня і у південних областях 7-12°; вдень 13-18°, на крайньому півдні та Закарпатті 17-22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

30 вересня -1 жовтня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 30 вересня 3-9°, у південній частині 7-12°, 1 жовтня 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-19°, у південній частині 18-23°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 14-16°.

28-29 вересня у столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 28 вересня та вдень 29 вересня місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, західний,5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

30 вересня -1 жовтня у Києві переважно без опадів. Температура вночі 30 вересня 3-8°, 1 жовтня 6-11°; вдень 14-19°.