Нємцов напророкував, що Україна платитиме за газ більше ніж $400

Екс-перший віце-прем`єр-міністр і екс-міністр палива і енергетики Росії Борис НЄМЦОВ прогнозує, що ціна на газ для України наступного року становитиме більш як 400 дол. за 1 тис. куб. м газу.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Точну цифру я не можу назвати, але це буде більше 400 дол. Наскільки більше – не знаю», - сказав Б.НЄМЦОВ.

За його словами, ця цифра стане реальною вже 1 січня, коли набудуть чинності контракти, підписані ВАТ «Газпром» з Узбекистаном і Туркменістаном.

Б.НЄМЦОВ зазначив, що «Газпром» видобуток газу не збільшує, а для виконання контрактів скупив середньоазіатський газ за «астрономічними цінами».

«Його ціна з наступного року буде близько 300 дол. за тисячу кубічних метрів. І це не ціна газу на кордоні з Україною, а ціна газу в Середній Азії. До неї треба ще додати витрати на транспортування газу від Середньої Азії до Східної України, прибуток трейдера», - сказав він.

Б.НЄМЦОВ нагадав, що в цілому Україна споживає близько 70 млрд. куб. м газу, з них 20 млрд. куб. м видобуває сама, решта газу закуповується в Середній Азії та Росії.

Б.НЄМЦОВ вважає збільшення ціни на газ серйозним випробуванням для України.

«Це дуже серйозне випробування, а, враховуючи постійну політичну турбулентність, в якій перебуває країна, а також очевидні передвиборні проблеми, з якими ви щодня стикаєтеся, я думаю, цей чинник виконуватиме політичну роль», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він також вважає, що навіть у разі повернення до влади лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА ціна на газ залишиться високою.

«Ціна буде висока у будь-якому разі. Навіть якщо дуже сильно любити Віктора Федоровича і ненавидіти всіх решту, навіть при цьому «Газпром» у збиток собі працювати не буде, а вже тим більше «РосУкрЕнерго»», - додав він.

Довідка УНІАН. У 2008 році Росія поставляє до України газ центрально- і середньоазіатського походження за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.

У 2007 році вартість газу становила 130 дол. за тис. куб. м, а в 2006 році - 95 дол. за тис. куб. м.