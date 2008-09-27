У школах Латвії встановлять автомати з продажу моркви
01:31, 27 вересня 2008Суспільство
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... а в перспективі й редиски
У латвійських школах планується встановити автомати з продажу моркви, повідомляє Novo News.
Мінохоронздоров`я Латвії вважає, що це стане хорошою альтернативою автоматам з продажу хворих ласощів, які заборонені в школах країни.
Одна порція видаваних автоматом овочів важитиме 90 грамів. Можливо, незабаром латвійські діти зможуть набувати в школах не тільки моркви, але і редиски.
Продаж хворих продуктів харчування був припинений в латвійських школах 1 листопада 2006 року. Дітям перестали продавати чіпси, лимонад і жувальні гумки.
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