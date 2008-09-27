Мінтранс хоче будувати третій київський аеропорт

Міністерству транспорту і зв`язку залишилося узгодити будівництво аеропорту біля села Бугаївка Київської області тільки з Міністерством оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

“Ми створюємо робочу групу, яка відпрацює ситуацію, пов`язану з тим, що там розміщено військовий аеродром “Васильков”. У мене є впевненість, що ми переконаємо Міноборони в тому, що ці два аеродроми можуть експлуатуватися без втрат. Я впевнений, тому що цьому проекту (будівництво аеропорту в Бугаївці – УНІАН) 20 років, тоді були прораховані всі варіанти”, - сказав міністр.

За словами міністра, аеропорт в Бугаєвці буде з’єднаний залізничною віткою з Києвом.

“Визначено проект будівництва залізниці сполученням Київ–“Бориспіль”, це перша черга, потім Київ–“Жуляни”, а потім Київ–Бугаївка. І таким чином з`єднаємо три аеропорти залізничним сполученням”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що вартість нового аеропорту в районі села Бугаївка Київської області становитиме близько 2,5 млрд. дол.

За словами міністра, будівництво аеропорту між селами Бугаївка і Ярославичі планувалося ще в радянські часи. «Було розпорядження уряду з цього приводу, там землі виділені як резервні для цього аеропорту, їх захопила незаконно місцева влада і роздала на паї, порушуючи законодавство, ми повертатимемо цю ситуацію», - сказав міністр.

При цьому міністр зазначив, що даний проект пропонується реалізувати не за державні кошти, а за приватні, при цьому аеропорт буде передано в концесію.

«Я подав до Кабміну пропозицію про затвердження цього проекту як концесійного. Щоб компанія зайшла і будувала за власні кошти», - сказав він, додавши, що це має бути компанія, що має досвід у сфері управління аеропортами. «Як тільки буде рішення уряду, ми відразу почнемо процедуру, щоб визначити учасника, який захоче взяти цю концесію», - сказав він.

Нагадаємо, Й.ВІНСЬКИЙ пропонує уряду створити два нові аеропорти в Київській області – міжнародний пасажирський аеропорт в селі Бугаївка і міжнародний вантажний у районі Білої Церкви.