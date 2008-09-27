Росія залишається найбільшим економічним партнером України

На сьогодні Російська Федерація займає одне з провідних місць серед основних економічних партнерів України, маючи більш як 27% в загальному обсягу зовнішньої торгівлі України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, в 2008 році зберігалася тенденція зростання обсягів торгівлі товарами між Україною і Російською Федерацією, що сформувалася останніми роками.

Так, за даними Держкомстату, товарообіг у січні-липні 2008 року зріс на 35,4% і становив 22,0 млрд. дол. США.

За зазначений період експорт товарів до РФ збільшився порівняно з аналогічним періодом 2007 року на 37,7% і становив 9,6 млрд. дол. США. Провідними статтями експорту залишалися продукція машинобудування (38,9% від обсягу експорту товарів), металургійної промисловості (25,9%), продовольчі товари (12,1%) і продукція хімічної промисловості (7,6%).

За зазначений період зріс експорт машинобудівної (у 1,5 раза) і хімічної галузей (у 1,2 раза). Поставки продовольчих товарів до Росії зросли в 1,6 раза.

Імпорт товарів досяг 12,4 млрд. дол. США і збільшився порівняно з січнем-липнем 2007 року на 33,7%. Збільшення імпорту відбулося за всіма основними товарними групами, а саме: металургійної продукції – в 1,6 раза, хімічної – в 1,5 раза, машинобудівної та продовольства – в 1,4 раза, енергоносіїв – в 1,2 раза.

Крім того, в першому півріччі 2008 року обсяг інвестицій до України з РФ збільшився на 645 млн. дол. США - з 1млрд. 461,0 млн. дол. до 2 млрд. 106,3 млн. дол. США.

Б.ДАНИЛИШИН вважає, що не потрібно акцентувати увагу на проблемних питаннях двосторонньої співпраці, «оскільки зрозуміло, що економіки України і Російської Федерації є до певної міри тотожними в деяких галузях, а українські і російські товари як товари-аналоги становлять конкуренцію один одному, виникають питання доступу товарів на взаємні ринки».

Як українські, так і російські виробники, зазначив міністр, використовують надані антидемпінговим законодавством можливості та в передбаченому законом порядку звертаються до урядів як України, так і Російської Федерації з питання захисту інтересів внутрішнього ринку. На підставі цього уряди у разі несумлінної конкуренції вводять антидемпінгові заходи.

«На ринку Російської Федерації відносно українських товарів діють 8 захисних заходів, і зараз проводиться ще 3 розслідування. Зі свого боку Україна застосувала антидемпінгові заходи і проводить розслідування за 12 позиціями російських товарів», - повідомив міністр.

Він зазначив, що українська сторона пропонувала і пропонує спірні питання вирішувати шляхом постійного діалогу, приводить аргументи економічного і юридичного характеру на підтримку своєї позиції і намагається зберегти присутність українських товарів на російському ринку. Саме «таким шляхом йде процес рішення проблемних питань на засіданнях Комітету з питань економічного співробітництва і його профільних підкомісій», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Окремим питанням є проблема доступу на російський ринок м`ясомолочної продукції. На сьогодні, зазначив міністр, для подолання цієї проблеми проводиться постійна робота як Мінагрополітики, так і Мінекономіки. Станом на кінець вересня дозвіл на постачання тваринної продукції мають 12 м’ясо- і 10 молокопереробних підприємств, уточнив Б.ДАНИЛИШИН.

Міністр зазначив, що всі питання з приводу обмеження експорту у зв`язку зі вступом України до СОТ, згідно з його домовленостями, досягнутими 12 вересня з міністром економічного розвитку Росії Ельвірою НАБІУЛЛІНОЮ, розв`язуватимуться консультативним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Б.ДАНИЛИШИН проведе чергові переговори з Е.НАБІУЛЛІНОЮ, під часі яких буде підписано меморандум про взаємну співпрацю міністерств, а також обговорені питання взаємних поставок окремих видів товарів.