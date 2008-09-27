Через 25-30 років Крим буде "мусульманською територією"?

Через 25-30 років Крим за будь-якого розвитку ситуації стане мусульманською територією.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор російських та азіатських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон) Микола ЗЛОБІН.

«Якщо бути чесним, Крим втратить будь-яка країна, яка його контролюватиме найближчим часом, проводячи політику на користь мусульман. За 25-30 років Крим за будь-якого розвитку ситуації буде мусульманською територією», - сказав М.ЗЛОБІН.

Він зауважив, що якщо Крим буде у підпорядкуванні Росії, Росія його втратить, якщо буде в Україні, вона його теж втратить.

Крім того, М.ЗЛОБІН виключив можливість силового сценарію у Криму, подібного до південноосетинського.

Водночас, експерт вважає, що розпад Радянського Союзу не завершився. «Сьогодні ніхто не може гарантувати, що події на Кавказі стали останньою зміною кордонів на пострадянському просторі. Це чинник нестабільності, і до цього треба готуватися», - додав він.

За його словами, світ жив довго в стабільних умовах “холодної війни”, після чого “все посипалося” і кордони почали рухатися.

«Ми також рухаємося у бік створення нової економічної географії, причому нові центри будуть представлені зовсім не великими державами і не пов`язані з тими країнами, які мають найбільшу військову силу. Світ стає набагато небезпечнішим, ніж це було до розпаду СРСР», - впевнений він.

М.ЗЛОБІН вважає, що «молоді» країни за визначенням не можуть мати національні еліти, які здатні сформулювати національні інтереси. «Це випадкові молоді еліти перехідного порядку. Ці еліти стали елітами не завдяки політичному відбору, а багато у чому випадково. Тому вони не можуть усвідомити національні інтереси своїх країн. У пострадянських країнах можна стати президентом по блату чи знайомству. Головне - опинитися у потрібному місці в потрібний час», - сказав він.