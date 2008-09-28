На Полтавщині відкрили музей весілля

У Полтавській області в селі Великі Будища (Диканьський район) відкрили музей весілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник Диканьської райдержадміністрації.

За його словами, серед експонатів музею – українські весільні сукні та інші атрибути весільного дійства, а також музика й тексти обрядових пісень, пов`язаних з весіллям. «Експонати збиралися впродовж п`яти років. Допомагали в створенні музею й місцеві жителі. Наприклад, найстаріша весільна сукня в музеї – 1926 року, його нам презентувала одна з жителів села», – відзначив представник РДА.

Під час урочистого відкриття музею в ньому була проведена весільна церемонія згідно з народними традиціями і обрядами.