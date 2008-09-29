Бельгійська яхта врятувала двох українських моряків з «Толстого»

Бельгійська яхта в неділю врятувала двох українських моряків із суховантажа «Толстой», що затонув напередодні у Чорному морі біля берегів Болгарії.

Як передає Рейтер, про це повідомив виконавчий директор болгарської Морської адміністрації Микола АПОСТОЛОВ.

27 вересня суховантаж «Толстой», що йшов з Ростова до турецького порта Немрут під прапором КНДР з 10 членами екіпажа на борту, затонув під час шторму в територіальних водах Болгарії. Болгарським рятувальникам, які працювали в неділю, не вдалося знайти уцілілих, хоча українські моряки відправили родинам текстове повідомлення ще у суботу увечері.

Бельгійська яхта увечері знайшла їх надувний плот в турецьких водах, сказав М.АПОСТОЛОВ. З телефонної розмови з одним з уцілілих він з`ясував, що вранці у суботу «Толстой» розколовся надвоє і швидко пішов під воду.

Українські моряки не знають про долю своїх колег. На борту «Толстого» було 9 українців і один росіянин. Суховантаж віз 2,5 тис. тонн металу.

Як повідомляв УНІАН, о 4.00 ранку 27 вересня біля мису Емін поблизу територіальних вод Болгарії внаслідок сильного шторму зазнало катастрофи вантажне судно «Толстой» під прапором КНДР.

За даними МЗС України, до складу екіпажа затонулого вантажного судна «Толстой» входило 9 громадян України, а також 1 громадянин Росії.