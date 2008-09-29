Бенілюкс дасть 11 мільярдів на порятунок одного банку

Уряди Бельгії, Нідерландів та Люксембургу придбають по 49% акцій банку Fortis в усіх трьох країнах за 11,2 млд. євро, щоб врятувати його від кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено ввечері 28 вересня після тривалих переговорів між урядами трьох країн та Європейським центральним банком.

Уряд Бельгії витратить 4,7 млрд. євро на придбання акцій, уряд Нідерландів – 4 млд. євро, уряд Люксембургу – 2,5 млрд. євро.

Рішення було прийнято після того, як Fortis протягом двох останніх тижнів втратив майже третину своєї ціни.

Як повідомляв УНІАН, банк Fortis має своє представництво в Україні, і займається в Україні, переважно, наданням страхових послуг.