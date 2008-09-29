У Києві хочуть підняти ціни на тепло й гарячу воду до 10 разів
22 позиції платників
У Києві пропонується збільшити тарифи за тепло та гарячу воду для окремих споживачів в більш, ніж 10 разів.
Про це йдеться в проекті розпорядження “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води”, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.
Цим документом затверджується окремий перелік споживачів (всього 22 позиції), які матимуть найвищий тариф для сплати за опалення та гарячу воду. Для них пропонується затвердити вартість опалення 1 кв. м площі в місяць на рівні 50,46 грн. (зараз діє 5,38 грн.) та тариф за централізоване постачання гарячої води – 150,65 грн. за 1 куб .м. (зараз 14,89 грн.).
Зазначений перелік споживачів включає: комерційні банки та кредитні установи;
рекламні агенції;
туристичні організації;
біржі, ломбарди, брокерські, маклерські, дилерські, ріелтерські контори (агентства нерухомості);
ресторани, кафе, бари;
сауни, турецькі лазні, солярії, масажні кабінети, салони краси, тренажерні зали;
торговельні об’єкти з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв’язку), операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет;
виробників реклами, в тому числі і зовнішньої;
суб’єкти господарювання, що провадять тур операторську та тур агентську діяльність;
суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з будівництва та ремонту об’єктів нерухомості;
організації з концертно-видовищної діяльності;
розважальні нічні клуби, казино та інші заклади грального бізнесу;
пункти обміну валюти та продажу лотерейних білетів;
чотирьох та п’ятизіркові готелі;
ринки;
підприємства торгівлі, в тому числі магазини (крім продуктових площею до 200 м²) і супермаркети;
підприємства (крім комунальної та державної форми власності), які надають платні медичні послуги;
автосалони та автомийки;
автозаправні станції;
фізичних осіб – власників нежитлових приміщень у житлових будинках;
фізичних осіб, які використовують житлові приміщення не за призначенням.
Проект розпорядження також передбачає підвищення вказаних тарифів для бюджетних установ: на опалення - з 5,38 грн. до 8,21 грн. за 1 кв. м. площі; за гарячу воду – з 14,89 грн. до 21,68 грн. за 1 куб м. Також, згідно з документом, для інших столичних споживачів, що не ввійшли до затвердженого вище переліку тариф за опалення на рівні 27,13 грн. за 1 кв. м. (зараз 5,38 грн. за 1 кв. м.), і за постачання гарячої води - 77,79 грн. за 1 куб м. (зараз 14,89 грн. за 1 куб м).
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються Київською міською державною адміністрацією до 16 жовтня ц.р.
Про тарифи для населення в проекті даного розпорядження інформації не надається.
Як раніше повідомляв УНІАН, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що підвищення ТАРИФів у столиці торкнеться лише тих споживачів, які « мають змогу платити ».
«Я збираюся підняти тарифи для казино, банків, страхових компаній, надприбуткових підприємств і зменшити плату за комунальні послуги для тих, хто живе на зарплату, пенсію і допомогу », - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.