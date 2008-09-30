Київрада проголосувала за нові ціни на проїзні квитки

Київська міська рада доручила Київській міській державній адміністрації забезпечити збереження для киян у довготривалих проїзних квитках діючі на вересень 2008 року тарифи на проїзд у комунальному пасажирському транспорті - 50 копійок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні Київради «Про ситуацію в транспортній галузі м. Києва», за яке проголосували 95 з 102 присутніх на засіданні депутатів міськради.

Згідно з цим документом, депутати рекомендують мерії, яка безпосередньо встановлює тарифи на проїзд в місті, прийняти пропозицію Головного управління цінової політики КМДА щодо граничних рівнів вартості проїзних документів. Таким чином затверджено рекомендовану граничну вартість.

Вартість місячного проїзного квитка на метро пропонується встановити у розмірі 80 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 60 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 130 грн.; на два наземних види транспорту – 110 грн.; на три наземних види транспорту – 140 грн.; на чотири види транспорту (у тому числі й метро) – 199 грн.

Проїзні на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 150 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 325 грн.; на два наземних види транспорту – 275 грн.; на три наземних види транспорту – 350 грн.; на чотири види транспорту (у тому числі метро) – 499 грн.

Проїзні на рік: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 275 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 575 грн.; на два наземних види транспорту – 495 грн.; на три наземних види транспорту – 660 грн.; на чотири види транспорту (у тому числі метро) – 799 грн.

Депутати також доручили КМДА при розробці нового генплану Києва передбачити збільшення частки площі автодоріг з 2 до 2,8% у 2010 році, до 4% у 2015 році, до 8% у 2025 році.

Зокрема, вони також просять мерію забезпечити заборону приватизації комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс».

КМДА має при плануванні бюджету на наступний рік максимально забезпечити покриття експлуатаційних витрат міських транспортних комунальних підприємств за рахунок коштів від сплати за проїзд. Водночас оновлення рухомого складу та розвиток транспортної мережі має здійснюватись згідно з рішенням Київради за рахунок бюджету Києва.

Депутати передбачають, що до кінця 2009 року повинен бути завершений перехід на транспортну картку киянина, а з 2010 року – перехід на диференційовану систему оплати проїзду в залежності від відстані та кількості станцій метрополітену.

Згідно з прийнятим рішенням, міська адміністрація має забезпечити ринкові механізми формування цін на рекламу та оренду приміщень в усіх видах комунального транспорту. До 10 жовтня цього року мають бути внесені пропозиції щодо підвищення тарифів на розміщення реклами. За інформацією голови робочої групи з вивчення ситуації у транспортній сфері столиці Олександра ЗІНЧЕНКА, за рахунок цього доходи підприємств мають зрости у 6-8 разів.

Київрада також доручила до 1 квітня наступного року провести детальне дослідження існуючих пасажиропотоків та здійснити прогнозування зростання навантажень на міську транспортну інфраструктуру з метою формування ринку транспортних послуг.

При обговоренні питання О.ЗІНЧЕНКО наголосив, що зазначений проект рішення, який розглядає сесія, має на меті встановити межу, яка регулюватиме можливе підвищення тарифу, і звернув увагу, що «жодного слова щодо ціни на проїзд в цьому рішенні нема». Він підкреслив, що ціни на проїзд встановлює КМДА.

У свою чергу заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ висловив сподівання, що відповідне рішення КМДА з урахуванням зазначеного рішення Київради буде підписано найближчим часом, а щодо нових тарифів, то, за його словами, вони можуть бути введені з листопада цього року. На його переконання, за цей час, тобто за місяць, люди вже будуть готові до перегляду тарифів за проїзд і зможуть акумулювати свої кошти для придбання проїзних квитків на місяць чи рік.