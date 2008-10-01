УкрГаз-Енерго закликає Тимошенко "не вводити в оману" людей

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» офіційно повідомляє, що об`єм природного газу компанії в підземних сховищах газу (ПСГ) ДК «Укртрансгаз» складає 8,95 млрд. куб. м. і закликає Кабінет міністрів і НАК «Нафтогаз України» не вводити громадськість в оману.

Про це сказано в повідомленні ЗАТ «УкрГаз-Енерго», переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що для забезпечення споживачів України впродовж опалювального сезону 2008 року компанія використовувала тільки поточні об`єми імпорту газу. До того ж ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є єдиною українською компанією, яка здійснює митні платежі згідно з вимогами законодавства.

При цьому компанія відзначає, що численні пропозиції ЗАТ «УкрГаз-Енерго» щодо продажу газу для потреб газотранспортних підприємств і теплокомуненерго на відкритому тендері НАК «Нафтогаз України» проігнорувала.

Тому ЗАТ «УкрГаз-Енерго» категорично спростовує поширювану НАК «Нафтогаз України» і Кабінетом міністрів інформацію про те, що запаси газу компанії в ПСГ складають лише 0,28 млрд. куб. м.

«Такі заяви НАК «Нафтогаз України» і уряду слід сприймати як продовження PR-кампанії по введенню в оману громадськості щодо реального стану подій у газовій галузі. Державні діячі повинні, нарешті, усвідомити, що недостовірні і непрофесійні реляції про «рекордні» досягнення - дешевий товар, яким неможливо ані обігріти будинки громадян, ані віддати борги за газ», - зазначається в повідомленні.

29 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що за газ, закачаний в підземні газосховища, розрахунок проведений і боргу за нього немає. За її словами, на сьогоднішній день закачано 9,5 млрд. куб. м газу. «Сьогодні це 9,5 млрд. кубометрів (закачаного і сплаченого газу - УНІАН). Ми розраховуємо, що зможемо закачати і проплатити 16,5 млрд. кубометрів до початку опалювального сезону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, 16 вересня ц.р. прем`єр заявила, що до сховищ України вже закачано 16 млрд. кубометрів газу. «У нас є 16 млрд. кубометрів газу, і це означає, що ми спокійно йдемо в зиму», - заявила тоді Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що газ купили за цінами поточного року.

Згідно з інформацією «Нафтогазу України», на початок опалювального періоду 2008-2009 р.р (станом на 15 жовтня ц.р.) загальний об`єм активного природного газу в ПСГ України складатиме близько 28 млрд. куб. м, з яких держава в особі НАК «Нафтогаз України» володітиме об`ємом газу на рівні 14 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) - з квітня 2006 року по січень 2008 року було єдиним постачальником природного газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» уклало договори на постачання природного газу з найбільшими підприємствами України на період до 2012 року. З ресурсів газу спільного підприємства забезпечується понад 40 тис. вітчизняних промислових споживачів.