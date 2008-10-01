Через світову фінансову кризу зросте безробіття в Україні - профспілки

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК переконаний, що одним з наслідків світової фінансової кризи буде зростання безробіття в Україні.

Так, під час прямого телеефіру на «Першому національному» він зазначив, що це відбудеться через те, що фінансова криза впливає на будівельну, металургійну, хімічну і банківську галузі української економіки, які інтегровані у міжнародні економічні структури. За спостереженням М.ЯКІБЧУКА, у них вже спостерігається падіння виробничих показників та – як наслідок – звільнення працівників.

Наприклад, за інформацією голови НФПУ, великі будівельні компанії уже заморозили до 50% своїх об’єктів, і в результаті близько 200 тисяч робітників, які працювали на об’єктах, зараз опиняються без роботи.

«Проблема в тому, що наші безробітні спеціалісти навряд чи зможуть знайти собі робочі місця в Росії чи Польщі, оскільки там тривають аналогічні процеси», – сказав М.ЯКІБЧУК.

На його думку, скорочення виробництва в металургії та хімічній промисловості теж потягне за собою звільнення працівників і зменшення зарплат, також на грані виживання можуть опинитися банки, пов’язані з західною фінансовою системою.

«Найважливіші наслідки кризи – соціальні: це падіння рівня зайнятості й добробуту людей праці», – переконаний голова НФПУ.

Тому, на його думку, уряд повинен невідкладно прийняти антикризову економічну програму для кожної окремої галузі, що опиняється під ударом кризи. У розробці такої програми мають взяти участь і профспілки.