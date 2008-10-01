УкрГаз-Енерго вважає, що Кабмін накинув оком на його майно

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» заявляє, що сьогодні Господарський суд Києва незаконно вирішив скасувати державну реєстрацію компанії з надуманих причин. Компанія відзначає, що незаконне судове рішення не набуло чинності і буде оскаржене в апеляційній інстанції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

У повідомленні наголошується, що суд першої інстанції повністю проігнорував аргументи ЗАТ «УкрГаз-Енерго», позицію другого акціонера компанії – RosUkrEnergo AG і представника ВАТ «Газпром», які були втягнуті в процес.

«Вважаємо, що такі дії стали черговим свідченням цілеспрямованого тиску високих посадовців на ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для приховування реального стану розрахунків за використаний газ, незадовільної підготовки до опалювального сезону та фактичного розвалу всієї нафтогазової галузі», – сказано в повідомленні.

Компанія відзначає, що, «проштовхуючи абсурдні судові рішення і розкидаючись нікчемними звинуваченнями, уряд і НАК «Нафтогаз України» намагаються незаконно заволодіти, а точніше, вкрасти майже 9 млрд. кубометрів газу, які були розмитнені, сплачені компанією і зберігаються в ПСГ».

«Хочеться запитати у нинішніх високопоставлених посадовців, чому в березні цього року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» реалізовувало газ промисловим споживачам за ціною 1282 грн., тоді як зараз за постійної ціни на кордоні (179,5 дол. за тисячу кубометрів) НАК «Нафтогаз України» одержує за нього більш як 1500 грн. Тому питання, де насправді захована «газова корупція», про яку любить розповідати прем`єр ТИМОШЕНКО, риторичне», – відзначається в повідомленні.

Також компанія заявляє, що, попри постійні спроби некомпетентних діячів всупереч законодавству і здоровому глузду позбавити Україну найдешевшого в країнах Європи газового ресурсу, ЗАТ «УкрГаз-Енерго» й надалі діятиме виключно згідно з вимогами Конституції і законами України.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК повідомив, що сьогодні, 1 жовтня, Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію спільного підприємства ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Позивачем у суперечці виступав НАК «Нафтогаз України», відповідачем - ЗАТ «УкрГаз-Енерго», RosUkrEnergo і Шевченківська райадміністрація. Третіми особами виступали Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінюст і Кабмін.

Рішенням суду визнано недійсним рішення установчих зборів засновників «УкрГаз-Енерго» від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії, затверджений рішенням установчих зборів засновників, зміни до статуту, затверджені рішенням зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року.

Також визнана недійсною державна реєстрація «УкрГаз-Енерго». Рішенням суду компанія буде закрита шляхом ліквідації. Водночас суд відмовив у створенні ліквідаційній комісії.

Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.