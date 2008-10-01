Прикордонники пояснюють причини черг на пропускних пунктах

Появу черг на пропускних прикордонних пунктах викликала низка об’єктивних і суб’єктивних чинників, повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби.

У повідомленні йдеться, що постійна тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку на сьогодні призвела до значного (у 1,5-3 рази) перевантаження переважної більшості пунктів пропуску через державний кордон.

Внаслідок цього спостерігається накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску та створення автомобільних черг, особливо на україно-польській, а останнім часом і на україно-словацькій ділянках.

Зокрема, перед пунктом пропуску «Ягодин» (україно-польський кордон) накопичилося на в’їзд в Україну близько 350 вантажних автомобілів. При його пропускній спроможності 250 автомобілів на добу в один бік реально щодня там проходить оформлення близько 600 одиниць автотранспорту.

Аналогічна ситуація склалася й у автомобільних перепускних пунктах «Краківець» (80 вантажівок) та «Шегині» (60 автомобілів).

Прес-служба повідомляє, що прикордонне відомство у взаємодії з іншими контрольними органами докладає усіх можливих зусиль, щоб ті, хто перетинає державні рубежі, відчували якнайменше незручностей. Багато перепускних пунктів працюють у посиленому режимі. До залучається додатковий персонал і технічні засоби.

“Звичайно, за ідеальних умов виходом з цієї ситуації мало б стати пропорційне зростання кількості пунктів пропуску або розбудова інфраструктури існуючих переходів відповідно до темпів зростання пасажиро-транспортного потоку. Разом з тим, поява черг спричинена й іншими об’єктивними та суб’єктивними факторами, на які прикордонне відомство вплинути не може”, – йдеться у повідомленні.

По-перше, це пояснюється специфікою законодавства деяких країн-членів Євросоюзу, яким, зокрема, забороняється пересування їхньою територією вантажного автотранспорту у вихідні дні. Саме це, зазначається у повідомленні, стало основною причиною накопичення вантажівок перед пунктом пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною. На сьогодні їхня кількість сягнула 250.

“Слід зазначити, що ситуацію значною мірою погіршують і самі перевізники, які з метою економії коштів залишають наприкінці тижня причепи вантажівок перед перепускним пунктом. Не останню роль відіграє і недостатня кількість персоналу інших контрольних служб як в наших пунктах пропуску, так і на суміжній стороні”, – повідомляє прес-служба.

Держприкордонслужба і надалі інформуватиме громадськість про роботу пунктів пропуску і закликає автоперевізників враховувати зазначені фактори під час вибору маршруту руху та не ускладнювати роботу контрольних служб.