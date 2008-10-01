Ющенко затвердив Директиви на переговори Тимошенко в Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом затвердив Директиви на переговори під час робочого візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Російської Федерації 2 жовтня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Директиви містять позицію української сторони щодо окремих питань економічного співробітництва України з РФ, зняття бар`єрів у взаємній торгівлі, умов поставок природного газу споживачам і його транзиту територією України та співробітництва в інших галузях.

Директиви враховують пропозиції уряду та результати засідання РНБОУ 26 вересня ц.р. щодо газової сфери.

За результатами проведених переговорів Президентові України у п`ятиденний строк має бути представлений відповідний звіт.