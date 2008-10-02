Ющенко згоден обмінюватися стажерами із Швейцарією

Документ оприлюднено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Федеральною Радою Швейцарської Конфедерації про обмін стажерами. Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. Угоду було підписано в м. Берні (Швейцарія) 28 листопада 2003 року. Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 вересня.

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