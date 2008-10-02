Аграрний фонд готовий купувати фуражну пшеницю

Аграрний фонд України 2 жовтня може почати закупівлю фуражної пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістам міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

«Я думаю, по фуражній пшениці завтра почнеться закупівля, а сьогодні буде сформовано ціну», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Щодо закупівлі Аграрним фондом ячменю й кукурудзи Ю.МЕЛЬНИК підкреслив, що, ймовірно, це будуть заставні закупівлі. «По цих позиціях ми перейдемо, швидше за все, на заставні закупівлі», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Зокрема, законом передбачається з метою забезпечення належного рівня продовольчої безпеки населення і формування державного продовольчого резерву запасів зерна і цукру в необхідних обсягах збільшити витрати за бюджетною програмою "Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних, товарних і фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, зокрема із застосуванням заставних цін на зерно" на 1 млрд. грн.