Товарообіг між Україною і США збільшився вдвічі

Товарооборот між Україною і США за 7 місяців поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, збільшився вдвічі й становив 2,7 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Ці дані називалися під час першого засідання американо-української ради з торгівлі та інвестицій, в якій взяли участь міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН і заступник торгового представника США Джон ВЕРОНО.

У рамках засідання американо-української ради заплановано проведення українсько-американського бізнес-форуму, на якому українські та американські компанії обміняються досвідом щодо шляхів виходу з кризи, організації роботи на ринках, створення спільних підприємств, розглянуть питання розвитку торгово-економічної та інвестиційної співпраці.